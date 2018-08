Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are o prima reactie la scandalul numarului de inmatriculare cu mesaj injurios la adresa PSD, la cateva zile dupa ce Politia i-a confiscat romanului din Suedia placutele si i-a deschis un dosar penal, relateaza Știripesurse.ro. "Am toata incredere ca se va face…

- Silniciile facute unui sofer cu un automobil cu placute de inmatriculare suedeze, dar cu mesaj politic romanesc nu sunt hazlii. Ele indica, dimpotriva, ca statul politienesc incepe sa prinda contur in Romania.

- Scandalul pestei porcine africane ia amploare. Marii fermieri iși vad afacerile ruinate și cer interzicerea creșterii porcilor in curțile satenilor! Peste 400 de focare au fost descoperite in gospodariile din șapte județe.

- De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de pesta porcina africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populatiei si doua in exploatatii comerciale, arata datele oficiale ale Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Tarile din estul Europei cauta solutii pentru a-si dezvolta si interconecta infrastructura de transport, astfel incat sa faciliteze comertul intre nord si sud, iar aceste proiecte ambitioase includ si Romania.

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a dat publicitatii vineri un comunicat de presa, in care isi expune pozitia in legatura cu afirmatiile unor oameni politici cu privire la decizia Instantei supreme prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, potrivit…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) sustine ca mutarea actului de judecata din instante in spatiul public, prin expunerea mediatica excesiva, determinata de comentarii ale politicienilor, nesocoteste principiul constitutional al independentei Justitiei si judecatorului.AMR a dat publicitatii…

- Mihai Gadea a analizat, joi, la "Sinteza zilei" razboiul politic din Romania, un conflict care a ajuns la cel mai mare nivel de pana acum. "E oficial! Suntem in plin razboi. Iar razboiul a atins cote absolut alarmante. Ce-am vazut in ultimele ore la București este dincolo de cuvinte, este…