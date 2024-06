Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta noutati pe tema decontului de TVA precompletat, dupa discuții cu experții contabili: abrogarea prevederilor referitoare la nota de justificare privind difentele de TVA si prorogarea termenului de intrare in vigoare pentru notele de diferente TVA, prelungirea…

- ”Revin cu noutați pe tema decontului de TVA precompletat, instrument vital pentru combaterea evaziunii fiscale și atragerea sumelor real datorate la bugetul de stat consolidat.Inainte de toate, ma ad...

- Unul dintre numele mari care au aparut in scandal este Nick Mason, un alt inalt membru al Partidului Conservator, care ar fi pariat de cel puțin 10 ori la casele de jocuri de noroc ca Sunak va convoca alegerile legislative in luna iulie.Politicienii sunt suspectați ca s-au folosit de informații confidențiale…

- Scandalul pariurilor continua sa pateze campania pentru alegerile generale din Marea Britanie, și asta pentru ca Partidul Conservator i-a suspendat din funcție pe candidații Craig Williams și Laura Saunders, care sunt acum cercetați de Comisia pentru jocuri de noroc. Cei doi au obținut informații confidențiale…

- Scandalul pariurilor continua sa umbreasca campania pentru alegerile generale din Marea Britanie, deoarece Partidul Conservator i-a suspendat pe candidații Craig Williams și Laura Saunders, cei doi fiind investigați investigați de Comisia pentru jocuri de noroc.

- Scandalul in care este implicat Florian Coldea, cu dosarul instrumentat de DNA, l-a afectat pe acesta in plan profesional. SRI a anunțat ca Florian Coldea nu va mai preda la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” in anul universitar 2024 – 2025. Acesta ocupa un post de conferențiar universitar…

- Aplicarea taxei pe marile averi a fost amanata pana la 30 septembrie pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietati sa poata permite accesul la datele privind valoarea impozabila a cladirilor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul sedintei de Guvern."Guvernul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat marți, 30 aprilie, ca termenul de aplicare a taxei pe lux a fost amanat cu 5 luni pentru ca statul nu si-a pus la punct bazele de date informatice. El a vorbit insa despre un impozit de 0,5%, nu de 0,3%, așa cum se știa pana acum.„Cea de-a treia categorie…