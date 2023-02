Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, care intentioneaza sa candideze la al doilea mandat la Casa Alba in 2024, isi minimalizeaza criticile in urma descoperirii unor documente confidentiale care dateaza din perioada in care era vicepresedinte, la un cerc de reflectie si in casa familiei sale, apreciind ca este doar ”vant”,…

- Președintele american Joe Biden a bagatelizat scandalul legat de descoperirea unor documente confidentiale datand din perioada vicepresedintiei sale la un think tank si in casa familiei sale, spunand este „fara importanta”. Departamentul de Justitie a incredintat ancheta unui procuror special independent,…

- Joe Biden a bagatelizat joi scandalul legat de descoperirea unor documente confidentiale datand din perioada vicepresedintiei sale la un think tank si in casa familiei sale, spunand este „fara importanta", relateaza AFP.

- Casa Alba i-a acuzat marti pe republicani de ipocrizie in cazul documentelor confidentiale gasite la Joe Biden, asigurand ca va coopera cu membrii alesi ai Congresului daca cererile de informatii sunt facute cu "buna-credinta", transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Casa Alba i-a acuzat marti pe republicani de ipocrizie in cazul documentelor confidentiale gasite la Joe Biden și a dat asigurari ca va coopera cu membrii alesi ai Congresului daca cererile de informatii sunt facute cu "buna-credinta", transmite AFP.

- Presedintele american Joe Biden apeleaza la un cunoscut avocat democrat, Bob Bauer, pentru a-i gestiona raspunsul la investigatia unui procuror special din SUA privind gestionarea de catre acesta a documentelor clasificate, dupa descoperirea de documente la biroul sau privat si acasa, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden este in defensiva si sustine ca a fost vorba de o "eroare" dupa descoperirea unor noi documente confidentiale la resedinta sa, un caz care va fi anchetat de un procuror special, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In afara de jena politica evidenta a presedintelui Joe Biden si de acuzatiile inevitabile de ipocrizie, descoperirea documentelor clasificate in locatii private folosite de el ridica pentru Casa Alba cateva intrebari serioase, relateaza Gary O'Donoghue, corespondentul BBC la Washington. In primul rand,…