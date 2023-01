Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden este in defensiva si sustine ca a fost vorba de o "eroare" dupa descoperirea unor noi documente confidentiale la resedinta sa, un caz care va fi anchetat de un procuror special, relateaza AFP.

- In afara de jena politica evidenta a presedintelui Joe Biden si de acuzatiile inevitabile de ipocrizie, descoperirea documentelor clasificate in locatii private folosite de el ridica pentru Casa Alba cateva intrebari serioase, relateaza Gary O'Donoghue, corespondentul BBC la Washington. In primul rand,…

- Asistenții președintelui Joe Biden au gasit documente confidențiale in doua locații din interiorul locuinței sale din Wilmington, Delaware, s-a precizat joi, intr-un comunicat al Casei Albe, potrivit CNN.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca nu cunoaste continutul documentelor confidentiale datand din perioada in care a fost vicepresedinte (2009-2017), gasite intr-unul din birourile pe care le folosea uneori, informeaza AFP.

- Documente clasificate datand din perioada vicepreședinției lui Joe Biden au fost gasite in birourile unui centru de reflecție din Washington unde actualul președinte a avut birouri, a anunțat luni Casa Alba. Documentele, descoperite in noiembrie, au fost predate Arhivelor Naționale. Documente „clasificate”…

- La alegerile intermediare din SUA nu s-au implinit așteptarile privind "valul roșu" - marea victorie pe care sperau sa o obțina Republicanii și Trump. La aceste alegeri marcate de o cursa stransa, președintele Joe Biden a reușit sa salveze imaginea, chiar daca la mustața. Fii la curent cu…

- Zeci de milioane de americani decid soarta politica in Statele Unite pentru noua majoritate a Congresului bicameral. Partidul Republican a inregistrat o victorie sigura in Camera Reprezentanților cu aproximativ 60 de mandate in fața Democraților.Alegerile midterm din Statele Unite au marcat și victorii…