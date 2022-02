Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, fostului presedinte al partidului Dan Barna, „sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare”. „O discuție necesara despre viitorul partidului nostru a luat forma…

- Scandalul din interiorul Uniunii Salvați Romania (USR) se extinde. Președintele partidului, Dacian Cioloș, ii cere vicepreședintelui Dan Barna sa „faca un pas in spate” și sa renunțe la funcții și la influenți pentru a permite reconstruirea partidului. Dacian Cioloș a scris un mesaj lung pe Facebook…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Scandalul continua in USR. Dacian Ciolos ii cere fostului sau predecesor sa faca un pas in spate din partid si sa isi ia putin timp pentru a medita la situatia in care se afla. Ciollos spune ca intelege neputinta lui Dan Barna si faptul ca acesta i-a fost greu sa piarda șefia USR, insa acuza ca fostul…

- Razboiul mocnit dintre vechiul USR și liderii fostului PLUS, și care nu s-a stins nici dupa Congresul de fuziune, a culminat cu un scandal in toata regula, joi seara, intre cele doua tabere. Lupta pentru putere ar putea duce la organizarea unui nou Congres, la doar patru luni de la cel la care Dacian…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Vicepresedintele USR Dan Barna anunta ca liderul partidului, Dacian Ciolos, a propus o serie de modificari in ce priveste structura si functionarea partidului, precizand totodata ca in cazul in care Biroul National nu va vota acest program, isi va depune mandatul. "A fost oarecum o surpriza in sedinta…

- Dupa ce Dacian Cioloș a venit în fața conducerii partidului propunând un program pentru 2022-2024 care prevede o serie de masuri prin care practic schimba raporturile de putere în partid, Dan Barna spune, într-un mesaj intern, ca are intenția de a muta decizia partidului în…