Fratele lui George Floyd a cerut ONU ”sa-i ajute pe americanii de culoare”, intr-o dezbatere, scrie news.ro. Discuția despre rasism si violentele politiei, convocata la solicitarea tarilor africane, continua joi in Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o instanta pe care Statele Unite au parasit-o in 2018. Reuniuena are loc in urma unei miscari istorice care zguduie Statele Unite dupa moartea, la 25 mai, a Minneapolis, in Minesotta, a lui George Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani, asfixiat de catre un politist alb. ”Aveti puterea sa ne ajutati sa obtinem dreptate”, a declarat fratele…