Scandalul din PSD Arad a luat sfârșit. Deputatul Dorel Căprar, dat afară din partid Dupa ce a pierdut alegerile pentru postul de președinte al PSD Arad, Dorel Caprar a ramas deputat al social-democraților și dupa ce și-ar fi rezolvat problemele legate de dosarul de corupție, ar fi avut șanse sa prinda un nou loc eligibil de parlamentar. Caprar a fost invins in alegeri de echipa senatorului Mihai Fifor . Dorel Caprar nu a mai avut rabdare sa-și faca apele in PSD și s-a implicat in organizarea altui partid, condus de nașul sau. La vremea respectiva se anunța ca sute de membri PSD Arad vor trece la noua formațiune politica. De fapt, au trecut doar cațiva, Dorel Caprar ramanand… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridice, pentru aparare și pentru sanatate, ale celor doua Camere ale Parlamentului au aprobat decretul emis de președintele Klas Iohannis pentru prelungirea starii de urgența. Practic, PSD, ALDE și Pro Romania au dat un pas inapoi și au acceptat prelungirea, deși amenințau ca se vor opune.Citește…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- In timp ce ministrii Guvernului Orban II sunt audiati in comisiile de specialitate din Parlament, PSD, ALDE si Pro Romania pun la cale un plan pentru amanarea votului final pe investire.Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile…

- In CEX PSD s-a discutat luni in Parlament despre situatia din fililala judeteana Arad, unde s-au tinut alegeri desi de la Bucuresti s-a recomandat sa se mai amane procedurile. Filiala judeteana a fost epicentrul unui scandal mare intre actualul lider Dorel Caprar si Mihai Fifor care s-a retras din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Guvernului asupra proiectului de modificare a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Legea inițiata de PSD prevedea majorari salariale cu 20% pentru angajatii Bibliotecii Nationale a Romaniei si…

- Guvernul mentioneaza ca masurile legislative vizau majorari salariale cu 20% pentru angajatii Bibliotecii Nationale a Romaniei si pentru angajatii Bibliotecii Academiei Romane. In sesizare se mai precizeaza ca modificarile aduse legii in Camera decizionala sunt "majore". "Prin raportare la…