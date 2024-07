Deputatul Dan Vilceanu, ex PNL, este urmarit penal de catre procurorii Parchetului General pentru infracțiuni de ultraj, purtare abuziva și tulburare a ordinii și liniștii publice in urma violentei confruntari cu colegul sau Florin Roman in Parlament pe 28 mai. Potrivit comunicatului emis de instituție, Florin Roman a acuzat ca Vilceanu l-a atacat fizic, mușcandu-l […] The post Scandalul din Parlament: Dan Vilceanu urmarit penal pentru ultraj in urma conflictului cu Florin Roman appeared first on Puterea.ro .