Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iași și-a dat soțul in judecata și a cerut un ordin de protecție impotriva acestuia, doar pentru a-l obliga, in realitate, sa doarma in alta camera. Aceasta a incercat sa se razbune pe crizele de gelozie ale soțului și l-a dat in judecata pentru ca ar fi amenințat-o cu moartea, cerand și...…

- Un student care susținea examenele standardizate de admitere la universitate din Japonia a fost descalificat sambata pentru ca a refuzat sa-și acopere nasul cu o masca faciala, incalcand regulile stabilite de operatorul examenului pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Universitatea a declarat…

- O batrana in varsta de 82 ani, din orasul Roznov, a murit intr-un incendiu care a izbucnit in locuinta sa, in noaptea de marti spre miercuri, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres. Vezi și: Robert Turcescu, scarbit de cei care iau in ras…

- Sapte persoane au murit in urma infectarii cu COVID 19Deces nr 516: Barbat, 82 de ani, Constanta, comorbiditati boala cronica de rinichi, acidoza, diabet zaharat , decedat in 20.12, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 517: Barbat, 63 de ani, Constanta,…

- Sase persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 57 si 76 de ani.Deces nr. 447: Barbat, 76 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 11.12, la domiciliu.Deces nr. 448: Barbat, 75 de ani, Constanta, comorbiditati…

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…

- Ela Voineag a venit in semifinala iUmor hotarata sa se distreze mai mult decat in audiții. Concurenta a povestit cu umor experiențele sale de cand nu mai este implicata intr-o relație și a reușit sa-i faca sa rada pe jurați.