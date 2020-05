Scandalul din cartierul de romi din Blaj: O persoană reținută pentru instigare pe Facebook la agresiuni asupra polițiștilor Polițiștii din Blaj au reținut 6 persoane care sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acestea ar fi provocat un scandal, pe strada, in care au fost implicate, in cele din urma, mai multe persoane. Au fost aplicate și 16 amenzi, din care 10 pentru nerespectarea ordonanțelor militare. O alta persoana a fost reținuta, […] Citește Scandalul din cartierul de romi din Blaj: O persoana reținuta pentru instigare pe Facebook la agresiuni asupra polițiștilor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

