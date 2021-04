Stiri pe aceeasi tema

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Modul in care este gesionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, iar USR PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu, a afirmat...

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu le cere scuze rudelor morților inmormantați fara haine acuzand o „intrebare capcana” in legatura cu „un neadevar”, din partea Antenei 3, televiziunea care a facut dezvaluiri in ultimele zile, privind un nou protocol cu care clericii și oficialii sunt de acord,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a reactionat la acuzatiile lansate de Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, cu privire la masluirea datelor despre pandemie de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile de anul trecut. “Ministrul Sanatatii trebuie sa fie foarte ocupat. Nu comentez un comentariu (sic!).…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații, luni, la care și-a anunțat participarea și premierul Florin Cițu, deoarece ministrul Vlad Voiculescu vrea si modifice criteriile pentru care se poate carantina o localitate astfel incat masura sa poata fi luata mai ușor. In acest moment, propunerea de carantinare…

- Coaliția de guvernare cauta, de cateva luni, o persoana care sa poata fi numita in funcția de Avocat al Poporului. Deși au anunțat la fiecare ieșire publica inlocuirea din funcție a actualului demnitar, Renate Weber, Ludovic Orban și Dan Barna, principalii lideri ai partidelor din coaliție, nu au gasit…

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți intr-o ședința care are loc in biroul lui Ludovic Orban de la Parlament. Premierul Florin Cițu nu participa, el fiind intr-o vizita de lucru la Craiova, anunța Antena3. Liderii coaliției vor discuta despre soarta ministrului Sanatații, Vlad…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat la o discuție, luni, pe liderii coaliției de guvernare, la Vila Lac, pentru a discuta pe tema bugetului de stat. La intalnire va participa și premierul Florin Cițu, transmite Digi24.Klaus Iohannis se va intalni, de la ora 18:00, cu premierul Citu si liderii coalitiei…