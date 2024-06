Stiri pe aceeasi tema

- „Acest derapaj inacceptabil nu trebuie trecut sub tacere”, susține ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care spune ca „sfaturile” IPS Teodosie date unei femei care se plangea ca soțul o abuzeaza reprezinta „o dovada crasa de lipsa de respect și de empatie”

- Alina Gorghiu a mers azi la vot, in comuna in care s-a nascut. Ministrul Justiției și-a luat parinții și a mers sa alega pentru un viitor mai bun, pentru o viața mai buna, in speranța ca se va mai construi un spital in Argeș. Alina Gorghiu, cu familia la vot Alina Gorghiu a mers astazi […] The post…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, alaturi de președintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, și de colegul sau, Andronache Gabriel, a semnat un nou proiect de lege menit sa descurajeze faptele de agresiune impotriva copiilor și sa asigure un mediu sigur și liniștit pentru aceștia. Prin aceasta inițiativa legislativa,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni…

- Senatul a votat in unanimitate proiectul „fugarul platește”. Acesta prevede ca fugarii sa fie obligați sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara avansate de catre stat. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pas important in Parlament pentru proiectul. Senatul a adoptat proiectul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, in legatura cu incidentul din trafic dintre Daniel Horodniceanu, fost vicepresednte CSM, si politistii care il oprisera, ca acesta este un om echilibrat si este convinsa ca a tras concluziile potrivite dupa aceasta intamplare. In ceea ce priveste propria…