- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Mai mulți angajați ai Spitalului Universitar au ieșit luni sa protesteze. Nemulțumirea directa este legata de faptul ca managerul spitalului i-a pus sa aleaga intre voucherele de vacanța și sporuri, motivand ca nu sunt bani. Oamenii, exasperați, au facut insa dezvaluiri șocante despre condițiile in…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, s-a declarat extrem de mulțumit de jocul echipei sale in victoria cu Poli Iași, 4-0. Antrenorul a scos insa in evidența și greșelile defensivei, care o puteau costa pe FCSB daca Andrei Cristea inscria in startul reprizei secunde, cand scorul era doar 1-0. …

- Salariile romanilor au crescut semnificativ in primele sase luni ale anului. In cazul medicilor, chiar si cu peste suta la suta si cu 25 la suta pentru cadrele didactice, a precizat premierul, care a prezentat bilantul guvernarii de pana acum.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi, prin intermediul unui comunicat emis pe Facebook, datele la care vor avea loc cele 4 meciuri organizate de București la EURO 2020, turneu final care se va desfașura in mai multe orașe europene. Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, va gazdui patru…

- PETRIS. Cu o acuratete remarcabila, Irina Onescu, primarul comunei Petrus din judetul Arad vorbeste despre consecintele unui miting al romanilor din diaspora… „Am tot vazut diverse postari care sugerau organizarea unui protest al romanilor din diaspora in luna august, atunci cand majoritatea…

- Sepsi a anunțat ca i-a prelungit contractul tehnicianului Eugen Neagoe, in ciuda faptului ca acesta era dorit insistent de Astra Giurgiu. Dupa ce și-au confirmat antrenorul și pentru sezonul viitor, covasnenii vor face remanieri și la nivelul lotului. Astfel, 6 jucatori o vor parasi pe Sepsi in aceasta…