Evacuarea pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor nu s-a incheiat. Aceasta continua și sambata, opt bolnavi urmand a fi transferați la alte spitale, dupa decizia ca unitatea spitaliceasca sa devina suport Covid. Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor din Capitala au fost scoși in strada in toiul nopții. Unii dintre ei […]