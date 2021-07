Scandalul de la PNL Timișoara continuă: Candidatul Raul Ambrus acuză că 308 membri au fost scoși de pe convocatorul alegerilor de sâmbătă Consilierul local Raul Ambrus, președinte TNL, îl acuza pe președintele PNL Timișoara Alin Nica ca a scos 308 membri de pe convocatorul alegerilor de sâmbata, 31 iulie.



&"Astazi, am primit convocatorul pentru alegerile din 31 iulie și am constatat ca din 914 membri cu drept de vot, același numar ca la alegerile din 3 iulie, au fost scoși 308 de colegi, adica pe lânga cei 170 scoși și în 3 iulie, de data aceasta au mai fost scoși alți 138 de colegi. Mai spun înca o data ca alegerile se organizeaza pe baza listei cu membri valabila la 31.12.2020 și în Regulamentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

