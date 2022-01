Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal pentru ultraj a fost deschis in Ilfov, dupa conflictul din Consiliul local Mogoșoaia. Polițiști din orașul Buftea s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de ultraj intocmindu-se in acest sens dosar penal, au transmis vineri reprezenanții IPJ Ilfov. Aceștia susțin ca dosarul a fost…

- Reprezentantii USR afirma ca o consiliera locala din Mogosoaia, Felicia Ienculescu-Popovici, a fost agresata verbal si fizic, joi seara, la o sedinta, de catre doi consilieri locali - Valentin Ene (PNL) si Dinu Gheorghe (PMP), unul dintre ei spunandu-i ca „si daca face puscarie, o baga in scaun cu rotile”.

- Consiliera USR Felicia Ienculescu Popovici a fost agresata fizic de doi consilieri in scandalul imobiliar ”Sectorul 0” din Mogoșoaia, anunța, joi seara, colegii acesteia. Consiliera a confirmat...

- Dacian Cioloș, președinete USR, susține ca Felicia Ienculescu-Popovici, consiliera USR Mogoșoaia, a fost agresata fizic și verbal de consilierii locali Valentin Ene (PNL) și Dinu Gheorghe (PMP). Cioloș cere intervenția ministrului de Interne, Lucian Bode. „In aceasta seara, colega mea Felicia…

- Postarea lui Dominic Fritz de ieri, in care acuza faptul ca Timișoara și celelalte patru primarii din Timiș conduse de edili USR-iști nu au primit niciun leu din fondul de rezerva al Guvernului, a provocat o confruntare politica in mediul online. Deputatul USR Nicu Falcoi a distribuit postarea lui Fritz,…

- Anularea in prima instanța a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al Sectorului 5 de catre Tribunalul București, dupa un demers al primarului general Nicușor Dan, poate aduce pierderi de peste un miliard de euro,...

- Candidatul Partidului SOR la functia de primar al municipiului Balti, Marina Tauber, care a ieșit in turul doi al scrutinului, acuza guvernarea PAS, dar si Comisia Electorala Centrala ca incearca sa o excluda din cursa.

- Consilierul local PNL Dan Podaru a depus o plangere penala pentru deturnare de fonduri, abuz in serviciu și fals intelectual impotriva primarului Clotilde Armand. Dan Podaru spune ca, in luna aprilie, consilierii locali au fost induși in eroare de catre primar pentru a vota un buget in care nu erau…