- Intr-un comunicat transmis presei, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei de la Londra și Consulatul General al Romaniei din Manchester nu au fost notificate despre cetațeni romani care sa fi fost arestați dupa incidentele de pe 18 iulie, din Leeds.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seara, ca pana in prezent nu au fost receptionate notificari cu privire la retinerea sau arestarea unor romani implicati in revolta din Leeds. Totodata, conform News,ro, MAE a subliniat ca, in toate demersurile legate de cetateni romani minori aflati…

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Manchester, s-a autosesizat inca din seara zilei de 18 iulie 2024, in urma informațiilor din presa, și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, serviciile sociale și comunitare din cadrul consiliului local Leeds. Consulul…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, Marea Britanie, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se…

- MAE precizeaza, intr-un comunicat emis vineri, ca s-a autosesizat in seara zilei de 18 iulie, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Manchester, dupa informațiile din presa britanica privind tentativa de preluare a unor copii dintr-o familie de romani, in ingrijirea statului, la care unii…

- Moartea Ileanei Stana Ionescu a starnit multa durere in sufletul familiei, fanilor, dar mai ales apropiaților ei. Alexandra Velniciuc a transmis un mesaj emoționant dupa ce a primit vestea trecerii in neființa a actriței, care a fost un etalon in cariera pentru ea. Iata cat de speciala era relația celor…

- La nici o saptamana de la revenirea in țara a echipei care a facut deplasarea in Marea Britanie și Republica Irlanda, ecourile pozitive la adresa prestației artiștilor ieșeni continua sa curga. Spectacolul nonverbal al Teatrului Luceafarul Iași, Stația clovnilor, a efectuat un turneu care a inclus cinci…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, ca are in atenție patru cetațeni romani, care și-au semnalat prezența in Noua Caledonie. Consulatul General al Romaniei la Paris a semnalat acest lucru și Inaltului Comisariat al Republicii din Noua Caledonie.