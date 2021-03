Scandalul cu noua organigramă a Poliției Locale, tranșat la Slatina Procesul pe tema restructurarii Poliției Locale Targu Jiu are programat un prim termen saptamana viitoare. Dosarul a fost stramutat de la Targu Jiu la Slatina. Primul termen a fost stabilit pentru data de 24 martie. Sindicatul din Poliția Locala a contestat noua organigrama aprobata de Consiliul Local. Principala nemulțumire este legata de transformarea a 38 de posturi de funcționar public in agent de paza. De asemenea, a fost redus și numarul de șefi și au scazut și salariile, ca urmare a eliminarii normei de hrana. Procesul va lamuri daca transformarea posturilor de funcționar public in posturi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

