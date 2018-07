Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a lui Nicolae Guța, Dana Roba, care intre timp a trecut la religia penticostala dupa ce s-a casatorit, tuna și fulgera la adresa lui Brigitte Sfat, pe motiv ca se abate de la dogmele bisericii. (Reduceri mari la jocuri PC) Nu este pentru prima oara cand Dana Roba o ataca public pe Brigitte.…

- Laura Codruta Kovesi, pana azi sefa DNA, a cerut sectiei de procurori a CSM sa-si continue activitatea de procuror, dupa plecarea din Directia Nationala Anticoruptie. Cererea va fi analizata miercuri, 11 iulie. Potrivit unor surse citate de Romania TV, Kovesi ar vrea sa continue activitatea…

- Anda CElin pare sE se fi reinventat dupE ce Liviu Varciu a fEcut public sfar"itul rela:iei celor doi. Acum, intoarsE la silueta de dinaintea na"terii micu:ei Anastasia "i fErE ata"amente, Anda CElin i"i trEie"te fix via:a pe care o vrea. S-a apucat din nou de modeling "i i"i incantE admiratorii din…

- Tristan Tate s-a stabilit in urmE cu trei ani in Romania. El este un fost sportiv, are conturile pline xi de-a lungul timpului a bifat multe frumuseti de la noi, iar in prezent are o relatie de iubire cu Bianca DrEguxanu, de care pare foarte indrEgostit.

- Nici nu au inceput relatia bine cE fosta iubitE deja iese la atac. Mia, fosta iubitE a lui Tristan Tate, spune cE incE mai are lucruri care il leagE de actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Mai multe haine xi bijuterii scumpe spune Mia cE a mai lEsat in casa lui Tristan Tate.

- Brigitte NEstase trEiexte o poveste de dragoste nu nEbEdEi alEtuti de Ilie NEstase. Cei doi sunt in plin proces de divort, iar cand lucrurile par sE se calmeze intre ei, totul ia o altE intorsEturE

- Feti:a lui Beyonce de Romania "i a lui Nicolae Gu:E s-a transformat intr-o micE domni"oarE responsabilE! La numai patru ani"ori, Anais este extrem de istea:E, dupE cum ne-am dat seama din postErile tinerei mEmici.

- Cum aratE bErbatul perfect pentru Brigitte NEstase? Bruneta trece printr-o perioadE foarte tulbure din punct de vedere sentimental. Cu divor:ul de Ilie NEstase pe masE, vedeta pare sE tanjeascE dupE o iubire profundE.