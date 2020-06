Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea, asistenta Mirelei Vaida de la Acces Direct, face dezvaluiri neașteptate despre emisiune dupa ce și-a dat demisia. Emily Burghelea a izbucnit in lacrimi la finalul ediției de ieri, in direct, și a marturisit ca nu mai poate sa ascunda realitatea, și anume faptul ca Viorel o agreseaza…

- Scandalul ia amploare în familia Iuliei Albu. Fostul ei sot, Mihai, a fost nevoit sa mearga acasa la fosta soție cu poliția, pentru a-și vedea fetița, pe Mikaela. El susține ca au fost și martori, motiv pentru care a ținut sa lamureasca anumite lucruri.

- Un nou conflict intre foștii soți Albu. De data aceasta, Mihai Albu acuza ca a fost nevoit sa mearga acasa la fosta soție cu poliția, ca sa-și vada fetița. Ce spune Iulia Albu despre incident? Ei bine...

- Mihai Albu a șocat cu un nou mesaj pe contul de socializare. Designerul susține ca a fost nevoit sa mearga cu poliția acasa la fosta soție, pentru a-și vedea fetița. „Pentru corecta informare și din cauza faptului ca la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor aparea reacții,…

- In timp ce Mihai Albu sarbatorește faptul ca a reușit sa iși vada fiica, dupa ce a facut turul publicațiilor de presa pentru a se plange de faptul ca avea interzis la acest lucru, fosta soție face amenințari dure. Iulia Albu a reacționat dupa ce creatorul a transmis mai multe mesaje lacrimogene și a…

- Toata lumea știe ca designerul de pantofi s-a desparțit de Iulia Albu și ca fiica lor, Mikaela sta la ea. Iar cei doi foști soți nu sunt in relații foarte bune, așa ca cei doi sunt la cuțite, iar barbatul are problene și nu-și poate vedea fiica. Iata ce mesaj a publicat, duminica, 10 mai,... Read More…

- E razboi din nou intre Iulia Albu și fostul soț, designerul de incalțaminte Mihai Albu. Designerul a fost anunțat in direct de fosta consoarta, in emisiunea “ La Maruța” de la Pro TV, ca nu va mai putea sa-și vada in week-end fata, pe Mikaela, in varsta de 10 ani. Conform deciziei instanței, Mikaela…

- Pandemia de coronavirus starnește tensiuni intre Mihai și Iulia Albu. Dupa ce creatorul de moda a postat o fotografie care a infuriat-o pe fosta soție, Iulia Albu a reacționat dur și a declarat ca ii interzice fostului soț sa o mai vada pe fiica lor.