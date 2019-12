Scandalul concertului din 22 decembrie ia amploare. Vunk şi Andra au anunţat că renunţă la recitaluri "Duminica, 22 decembrie, Vunk ar fi trebuit sa cante in Piata «George Enescu», la evenimentul «30 de ani de libertate», concert pe care il consideram un omagiu adus victimelor Revolutiei din '89. In urma detaliilor despre eveniment care au ajuns la noi in ultimele ore, am constatat ca scopul acestuia e mai putin clar decat credeam noi. Anuntam pe aceasta cale retragerea VUNK de la evenimentul organizat de Institutul Revolutiei Romane", a anuntat grupul Vunk. Totodata, surse din staff-ul Andrei au anuntat ca si aceasta a renuntat la a mai concerta in cadrul evenimentului "30 de ani de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Concertul organizat de catre Institutul Revoluției Romane se pare ca nu va mai avea loc, potrivit organizațiilor civice care au contestat evenimentul deoarece ar fi o ofensa la adresa memoriei celor cazuți in 1989. Instalarea scenei in Piața George Enescu ar fi trebuit sa inceapa de sambata dimineața…

- Trupa rock Vunk a anunțat, vineri seara, pe Facebook ca nu va mai participa la concertul “30 de ani de libertate” organizat pe 22 decembrie in Capitala dupa ce s-a aflat ca institutul care organizeaza evenimentul este prezidat de fostul președinte, Ion Iliescu.”In urma detaliilor despre eveniment care…

- Mai multe grupuri civice contesta concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane pe 22 decembrie in Bucuresti, considerand ca reprezinta o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora. Grupurile civice cer anularea evenimentului, solicita artistilor anuntati…

- Tinerii targumureșeni nu sunt interesați de Revoluție Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Tinerii târgumureșeni nu sunt interesați de Revoluție, iar celor vârstnici nu le mai pasa. Acestea sunt câteva…

- Inca ne intrebam asta. In decembrie ’89, mai multi oameni isi transmiteau mesajele prin Televiziunea Romana. Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Militaru, Silviu Brucan si Iulian Vlad sunt cativa dintre cei care vorbeau in direct cu populatia, cu Armata si cu Securitatea. Se imparteau…