- Premierul albanez, Edi Rama, l-a concediat pe Florian Coldea dupa inceperea anchetei penale, au confirmat oficiali de la Tirana. Fostul general SRI a provocat un... The post Scandal in parlamentul albanez pe tema fostului general SRI Coldea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, cercetat la București pentru trafic de influenta, a fost, joi, subiect de scandal in Parlamentul din Albania, dupa ce s-a aflat ca premierul albanez l-a angajat pe Coldea in funcția de consilier.

- Premierul albanez, Edi Rama, l-a concediat pe Florian Coldea dupa inceperea anchetei penale, au confirmat oficiali de la Tirana. Fostul general SRI a provocat un adevarat scandal in Albania, dupa ce opoziția a facut o interprelare oficiala catre șeful Guvernului, relateaza QMagazine.

- “Nu confirm, nici nu infirm ca am fost consultantul lui Edi Rama!”, a declarat in aceasta dimineața fostul general SRI Florian Coldea, la secția de Poliție din Voluntari, unde a semnat controlul judiciar. Afirmația sa vine dupa ce vineri, presa din Albania a publicat declarațiile fostului prim-ministru…

- Scandalul legaturilor dintre fostul boss al SRI, Florian Coldea, și actualul premier al Albanie, Edi Rama, a adus in prim plan și o legatura foarte stransa a liderului albanez cu un fost prim ministru al Romaniei. La scurt timp, dupa ce a ajuns premier al Albaniei, Edi Rama a efectuat pe 26 noiembrie…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca in mandatul sau de premier Justitia funcționeaza, iar audierile se fac la lumina zilei. „Partidul principal al penalilor a devenit USR”, in timp ce PSD s-a detasat total de acest fenomen, a ținut sa precizeze premierul. Acesta a fost…

- DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…

- Marcel Ciolacu a venit cu clarificari vis-a-vis de subiectul retragerii medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura pentru Primaria Capitalei. Premierul a precizat ca medicul Cirstoiu trebuie sa iasa intr-o conferința de presa pentru a lamuri acuzațiile privind integritatea sa, inainte ca liderii Coaliției…