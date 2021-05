Stiri pe aceeasi tema

- Poliția belgiana a anunțat capturarea a aproape 28 de tone de cocaina, care pe strada valoreaza 1,4 miliarde de euro, dupa ce a obținut acces la un serviciu de telefonie și mesagerie criptat, folosit de catre infractori, informeaza CNN.

- O fetița de numai 40 de zile a ajuns intr-un spital din Italia in coma. Medicii au gasit in analizele bebelușului urme de metadona și cocaina. Ajunsa in coma in urma unui stop respirator la spital, in analizele fetiței de numai 40 de zile s-au gasit metadona și cocaina, conform La Stampa. Poliția din…

- Un automobil Ferrari de culoare rosu in valoare de 250.000 de euro si un intreg arsenal de arme, inclusiv revolverele si o sabie japoneza, au fost confiscate dupa arestarea a 12 membri ai celei mai mari bande de traficanti de droguri din Madrid, a anuntat, duminica, politia spaniola.

- Claudiu Niculescu, 44 de ani, fost jucator și antrenor al lui Dinamo, vrea ca Magaye Gueye (30), atacantul „cainilor”, sa plateasca dupa „cazul cocaina”. Gueye a fost prins dopat cu cocaina in urma controlului efectuat la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, din optimile Cupei Romaniei, caștigat de „caini”…

- Germania și Belgia au confiscat 23 de tone de cocaina intr-un transport record de droguri in Europa, au declarat miercuri reprezentanții vameșilor germani, potrivit www.barrons.com . „Cantitatea enorma de cocaina ar fi adus cateva miliarde de euro (dolari) in vanzari stradale”, a declarat biroul vamal…

- Politia olandeza a confiscat în portul Rotterdam 1,5 tone de heroina, cea mai importanta captura realizata în Olanda, si a arestat cinci barbati în cadrul unei strânse colaborari cu politia britanica, au anuntat marti procurorii, potrivit AFP și Agerpres.Drogurile, descoperite…