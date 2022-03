Nicio tehnologie la care statul nu este proprietar, nici cele gratuite open-source nu vor putea fi folosite in viitorul cloud-guvernamental și vor bloca tot acest proiect, daca Guvernul va adopta in forma actuala Ordonanța de Urgența menita sa creeze aceasta infrastructura IT finanțata cu 500 milioane de euro din PNRR, au atenționat joi reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software (ANIS).