Scandalul cerealelor ucrainene: Ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci ţări est-europene, inclusiv România, aprobat de Bruxelles Scandalul cerealelor ucrainene: Ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari est-europene, inclusiv Romania, aprobat de Bruxelles Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Cine ar indrazni sa manance așa ceva? Clienții unui restaurant sunt șocati de oferta din meniu 03:30 138 Un nou produs romanesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Cine ar indrazni sa manance așa ceva? Clienții unui restaurant sunt șocati de oferta din meniu 03:30 138 Un nou produs romanesc…

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis acordarea de compensații Romaniei de aproape 30 milioane de euro pentru fermierii romani afectați de importurile de cereale din Ucraina, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o intervenție la Digi 24. Mai precis, Romania va primi compensații pentru fermieri in…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta joi ca, in calitate de autoritate responsabila pentru controlul oficial al produselor de origine nonanimala, atat pentru consum uman, cat si pentru hrana animalelor, efectueaza cu regularitate verificari inclusiv…

- Guvernul a aprobat joi hotararea prin care producatorii agricoli din sectorul cerealelor vor beneficia de un sprijin de urgenta in valoare totala de 20 de milioane de lei.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca producatorii agricoli afectati de cresterea importurilor de cereale…

- Blocajele logistice au tinut cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, in statele din Europa Centrala, reducand preturile si vanzarile pentru fermierii locali, care au organizat proteste, inclusiv in Romania. Saptamana trecuta, Polonia a declarat…

- Romania nu ar fi prima țara europeana care a luat aceasta decizie, Polonia blocand importul de cereale din Ucraina.”PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piata romaneasca, dupa…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a cerut ministerului condus de Bogdan Aurescu, care aparține PNL, „sa inceapa negocierile” pentru ca Romania sa aplice „modelul polonez privind exporturile de cereale ucrainene catre UE”, dupa pierderile cauzate fermierilor romani de afluxul de cereale din Ucraina„PSD…

- Premierii din Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Ungaria au semnat o scrisoare comuna catre șefa CE, cerand protecție in scandalul cerealelor din Ucraina. Oficialii din țarile afectate de importul cerealelor din Ucraina cer ca Uniunea Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…