Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Italiei este presat sa blocheze vanzarea unei vile din Roma, din secolul al XVI-lea, care include si o pictura a lui Caravaggio. Casino dell'Aurora este programata sa fie scoasa la licitatie pe 18 ianuarie, valoarea sa fiind estimata la aproximativ 471 de milioane de euro (533 de milioane de…

- Guvernul Italiei este presat sa blocheze vanzarea unei vile din Roma, din secolul al XVI-lea, care include și un Caravaggio, scrie Bloomberg. Casino dell'Aurora este programata sa fie scoasa la licitație pe 18 ianuarie, valoarea sa fiind estimata la aproximativ 471 de milioane de euro (533…

- Ford a urcat anul trecut pe locul doi la vanzarile de vehicule electrice in Statele Unite, dupa Tesla Inc, pe fondul succesului modelului sau Mustang Mach-E, surclasandu-si rivalul General Motors, transmit Reuters si Bloomberg, citat de Agerpres. Ford a vandut 27.140 Mach-Es in 2021 si compania vrea…

- In contextul creșterii numarului contaminarilor, Guvernul Italiei a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca acest lucru. Intervenim…

- Doua mari firme de avocatura si un grup de opt agentii de media au fost platite cu peste patru milioane de euro in lunile de dinaintea lansarii ratate a Super Ligii Europei, potrivit documentelor consultate de Bloomberg, informeaza Agerpres. Conform acestor documente, cabinetul londonez de…

- Joi, Elon Musk, cel mai bogat om de pe planeta, a vandut un nou pachet de 934.091 actiuni Tesla cu suma de 963 milioane de dolari, potrivit documentelor publicate de Comisia pentru Burse și Valori Mobiliare (SEC) din Statele Unite.In total, incepand din data de 8 noiembrie si pana in prezent, Musk a…

- Doua mari firme de avocatura si un grup de opt agentii de media au fost platite cu peste patru milioane de euro in lunile de dinaintea lansarii ratate a Super Ligii Europei, potrivit documentelor consultate de Bloomberg. Conform acestor documente, cabinetul londonez de avocatura Clifford Chance LLP…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a achiziționat un hotel in stațiunea Venus de la mare. ​Deși a platit o suma consistenta pentru hotel, Gigi Becali nu este interesat sa-l foloseasca, ci este, mai degraba, tentat sa i-l vanda, chiar lui Ioan Niculae, insa doar pentru o suma mai mare decat cea pe care…