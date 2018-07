Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie, in urma unui imobil pe care presedintele Klaus Iohannis l a pierdut in instanta, informeaza Antena3.ro. "Chiar acum doua zile i am cerut sa mi prezinte o astfel de situatie Este obligatia domnului…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, a declarat ca fiscul a inceput actiunea de recuperare a banilor incasati de familia Iohannis din inchirierea casei pe care a pierdut-o in instanta. Ministrul a facut aceasta afirmatie in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa ce Liviu Dragnea, presedintele…

- "Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si salarii. Noi ne uitam foarte atent pe fiecare cifra - avem datele preliminare, vor fi maine postate pe site-ul MFP, pentru ca atunci este termenul legal - si datele arata ca suntem in graficul pe care l-am avut inca de la inceput de an, grafic…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca, dupa ce i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa vina cu o pozitie foarte clara in legatura cu ceea ce se intampla in justitie, a fost intrebat cum si-a permis "sa se bage pe zona de justitie", iar raspunsul lui…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca, dupa ce i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa vina cu o pozitie foarte clara in legatura cu ceea ce se intampla in justitie, a fost intrebat cum si-a permis "sa se bage pe zona de justitie", iar raspunsul lui este…

- Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii și președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), vorbește de la 14:30, la interviurile Libertatea Live, despre Pilonul II de pensii și planurile autoritaților legate de acesta. Peste 7 milioane de romani sunt…

- „Discuții telefonice au fost. Am urmarit cu amuzament acele așa-numite stenograme care arata mai degraba ce și-ar fi dorit PSD-iștii sa se fi discutat decat ce s-a discutat”, a declarat Klaus Iohannis, intrebat fiind daca a avut vreo discuție cu premierul Viorica Dancila despre intalnirile organizate…

- Antena 3 a prezentat, miercuri, stenograma unei discutii care ar fi avut loc intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, potrivit careia presedintele ii cerea sa trimita la discutiile cu BNR macar reprezentanti ai Executivului, daca nu poate merge personal.