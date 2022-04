Stiri pe aceeasi tema

- FBI a arestat miercuri doi barbați acuzați ca s-au dat drept agenți federali de poliție, in cadrul unei anchete care a pus in concediu patru membri ai serviciilor secrete americane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Nepoata presedintelui american Joe Biden, Naomi Biden, a anuntat luni ca se va casatori in luna noiembrie la Casa Alba, la invitatia bunicilor sai, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Corupția este „un cancer care erodeaza credința cetațeanului in democrație”, a spus un anumit vicepreședinte american, inca din 2014. Acum chiar președinte, Joe Biden trebuie sa se confrunte cu o problema de corupție care se desfașoara sub ochii lui: costurile in spirala ale fondurilor Covid cheltuite…

- Pretul petrolului Brent a atins miercuri 112 dolari pe baril, un nou maxim atins din 2014, chiar daca mai multe state dezvoltate au anuntat ca vor elibera 60 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Statele Unite si Uniunea Europeana au impus Rusiei sanctiuni dure pentru invadarea Ucrainei,…

- Catalin Dumitrescu e una dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Barbatul nu apare pentru prima data la TV, el a mai participat și la o alta emisiune, dar la Kanal DCatalin Dumitrescu are 31 de ani și e polițist. El a urmat cursurile Scolii de Agenti de Politie “Vasile Lascar”…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a afirmat miercuri ca nu va mai califica o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ca "iminenta", apreciind, in acelasi timp, ca poate interveni "oricand", scrie AFP.

- Cel puțin 62 de procurori și judecatori, aflați in demisie sau care inca iși mai exercita atribuții, precum și juriști doctori in drept vor sa ajunga avocați. Aceștia au solicitat sa fie admiși in profesie fiind scutiți de efectuarea stagiului profesional și de examenul de calificare. Comisia de licențiere…

- Rafael Nadal a calificat controversa din jurul lui Novak Djokovic ca fiind un circ. "S-a creat un circ in jurul acestei povești. Este vorba de sport, multe interese se mișca in jurul lui, la nivel general, la nivel economic, publicitar", a spus Nadal, intr-un interviu acordat unui post de radio spaniol,…