Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden solicita Congresului SUA peste 32 miliarde de dolari pentru a oferi ajutor umanitar si militar Ucrainei si pentru finanțarea noii strategii anti-COVID. Casa Alba descrie aceste nevoi drept "urgente si imediate".

- Datoria globala a crescut la un record de 303 trilioane de dolari in 2021, deoarece guvernele au continuat sa se imprumute pe fondul ratelor scazute ale dobanzilor și al incertitudinilor persistente legate de pandemie, alimentate de apariția noilor variante de Covid-19. Cu toate acestea, creșterea globala…

- Faptul ca Merck a dat unda verde mai devreme producției capsulei sale antivirale Molnupiravir de catre alte companii in timpul pandemiei este un exemplu rar in sectorul farmaceutic, care iși protejeaza de obicei tratamentele brevetate pentru perioade mai lungi.Conform acordului, negociat de Pool-ul…

- Primul an de mandat al lui Joe Biden a fost marcat de „provocari”, dar și de „progrese enorme”, a asigurat miercuri președintele american, în ajunul primei sale aniversari la Casa Alba, potrivit AFP.„A fost un an de provocari, dar și un an de progrese enorme”,…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a blocat joi, 13 ianuarie, ca ordinul președintelui Joe Biden care impunea vaccinarea obligatorie anti-COVID sau testarea angajaților din marile companii, permițand in același timp administrației sale sa impuna cerința separata de vaccinare pentru angajații din unitațile…

- Omicron impinge spitalizarile COVID din Statele Unite catre un nou record. Acum sunt mai mulți oameni tratați in unitațile medicale decat in ianuarie anul trecut, cand erau inregistrate peste 132.000 de internari, potrivit Reuters. Statele Unite au anunțat peste un milion de cazuri in doar 24 de ore…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, extinzand castigurile chiar si dupa ce producatorii din cadrul OPEC+ au confirmat cu o zi in urma o tinta convenita pentru cresterea productiei in februarie, iar stocurile de combustibil din SUA s-au marit pe fondul cererii in scadere, din cauza numarului…

- Președintele american Joe Biden i-a indemnat pe toți americanii sa primeasca vaccinuri de rapel și a avertizat cu privire la o iarna plina de „boala grava și moarte” pentru cei care au ramas nevaccinați pe fondul raspandirii variantei Omicron a Covid-19.