- Directorul executiv de securitate al Facebook, Alex Stamos, a anuntat joi ca va parasi compania luna aceasta. Anuntul vine la doar o zi dupa ce Facebook a anuntat ca a descoperit activitati pe platforma de manipulare a discutiilor politice din SUA, scrie The Verge. Stamos nu a fi inlocuit…

- Initiativa, denumita ''Data Transfer Project'', are ca scop ''acordarea de asistenta utilizatorilor pentru a-si putea transfera datele personale in conditii de siguranta si cu usurinta de la un furnizor de servicii la altul'', a explicat Microsoft intr-un mesaj publicat pe blogul companiei, in contextul…

- Compania ruseasca Mail.ru Group a fost printre firmele care au avut acces la datele utilizatorilor Facebook, susține CNN, menționand ca Mail.ru are legaturi cu Kremlinul, potrivit paginaderusia.ro.CNN se refera la informațiile primite de la rețeaua sociala americana.

- Investigatia Cambridge Analytica continua sa scoata la lumina noi abuzuri comise chiar sub nasul administratorilor Facebook, aratand cum reteaua de socializare a functionat ani de zile ca instrument de supraveghere in masa a utilizatorilor, servind terte companii si interese

- Facebook a admis faptul ca Huawei și alte trei companii chineze producatoare de smartphone-uri fac parte din grupul de companii care au primit acces la datele utilizatorilor rețelei. Anunțul a infuriat mai mulți congresmeni din SUA, țara unde Huawei, al treilea mare producator mondial de smartphone-uri,…

- Facebook a avut acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de dispozitive tehnologice si multe din acestea sunt inca in vigoare. Potrivit Gandul , care citeaza The New York Times, Apple, Amazon, Samsung si Microsoft s-au numarat printre companiile care au beneficiat de datele utilizatorilor…

- "Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Am urmarit intreaga evolutie si a aparut si comunicatul oficial al Vaticanului si acolo se spune ca s-a vorbit despre presedintia CE in prima parte a anului 2019. Doamna a inteles ca e vorba de vizita, nu de presedintie",…