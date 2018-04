Marșul Învierii a animat centrul Timișoarei

Sute de creştini timişoreni de toate confesiunile au onorat şi în acest an invitaţia Asociației Evanghelistice și de Caritate "Isus Speranţa României"...