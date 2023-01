Scandalul câinilor fără stăpân. Mărturia cutremurătoare a păriților care și-au pierdut copilul ucis de câini Femeia ucisa de cainii vagabonzi in timp ce alerga nu este, din pacate, nici primul și nici ultimul din lungul șir de astfel de evenimente tragice. La noua ani dupa ce fiul lor a fost sfașiat de maidanezi, in parc, cazul femeii ucise de caini a redeschis rani vechi pentru parintii lui Ionuț Anghel. ntena 3 CNN a obținut marturia lor exclusiva despre problema cainilor fara stapan, subiect ignorat de mult timp de autoritați. Reporter: Cum ați primit vestea? Mama: Am simțit ca retraiesc, ca ne intoarcem in timp, acum 10 ani cand s-a intamplat cu baiețelul meu, Ionuț, și mi s-a parut incredibil! … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Tragedia petrecuta in zona Lacului Morii deschide Cutia Pandoriei, aducand in prim-plan devaluiri cutremuratoare. Un barbat din București, angajat al unui adapost de caini spune ca in zona in care a fost ucisa Ana Oros bantuie o rasa periculoasa.

- Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Reprezentantii ASPA au precizat, pe Facebook , ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre acestea fac parte din…

