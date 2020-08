Scandalul „cactusului” de 11 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu a stralucit deloc ca barbat și a fost caracterizat drept o personalitate ștearsa, retrasa, o fire timida, regele Ferdinand a atras in jurul sau cele mai celebre trei femei din Romania timpului sau: Elena Vacarescu, cu care a trait o frumoasa poveste de dragoste, in calitate de prinț moștenitor,…

- Primaria Capitalei si Apa Nova au semnat prelungirea cu 12 ani a contractului de concesiune. Compania promite investitii de 367,9 mil. euro in sistemul de apa si canalizare Primaria Capitalei si Apa Nova, o companie Veolia, au semnat actul aditional care prevede prelungirea contractului de concesiune…

- Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in loc ca Gabriela Firea sa vina in fata bucurestenilor sa explice de ce un sfert dintre ei nu au apa calda, a inventat o poveste cu copii care au scris presedintelui Iohannis.Nicusor Dan a declarat joi, intr-o conferinta…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat, marti, ca Termoenergetica "este o bomba cu ceas a administratiei Firea", compania avand datorii de 100 de milioane de euro si aflandu-se, practic, in insolventa, potrivit Agerpres. "Termoenergetica este o bomba cu ceas…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat duminica un ”proiect in premiera nationala”, respectiv ca 500 de autobuze Mercedes Citaro Euro 3 și Euro 4 vor fi transformate in autobuze propulsate cu gaz natural comprimat, iar 100 – in troleibuze. Scopul declarat: „combaterea poluarii in Capitala”. Proiectul…

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta,duminica, un ”proiect in premiera nationala”, respectiv transformarea a 600 de vehicule vechi ale STB in autobuze cu gaz natural comprimat, cu norma de poluare euro 6, si troleibuze. Proiectul este estimat la 150 milioane de euro.”Proiect in premiera…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…

- "Ce e puisorilor? Ati uitat cum faceati cand eram noi la guvernare? Cum tipati? Cum injurati? Cum va tavaleati pe jos? Nu va place de Badulescu? E «prost crescut»? «Nu se face asa ceva»? Cereti respect? Pai o sa primiti respect fix cat ati aratat si voi altora... ", a scris pe Facebook, Lia Olguta…