Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat, joi, raportul Corpului de Control al MAI pe tema achiziției celor 600 de BMW-uri. Lucian Bode l-a acuzat pe liderul USR, Catalin Drula, care a criticat achiziția, de „conspirații la nivel inalt" și ca a aprobat cererea de finanțare cand era ministrul…

Ministrul de Interne Lucian Bode a prezentat joi concluziile raportului Corpului de Control privind achiziția de noi mașini pentru Poliție. El a spus ca licitația a fost corecta, iar acuzațiile sunt doar dezinformari. „Achiziția publica a respectat prevederile legale", a spus Lucian Bode.

Ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, a respins luni din nou cererile de a furniza Kievului tancuri de lupta.

Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, ii cere lui Ludovic Orban sa explice cum poate fi acordat un imprumut de 300 de milioane de lei, garantat cu active de maxim 10 milioane de lei și spune ca banii acordați ca ajutor de stat sunt pierduți.

Scandalul declarațiilor rasiste facute de Viktor Orban in Romania inca au ecouri, iar ministrul Mediului, Tanczos Barna, a dat din colț in colț cand a fost intrebat de jurnaliști care este punctul sau de vedere cu privire la acele declarații. Ministrul a spus ca

Ministrul de Interne Lucian Bode a participat astazi la evenimentul aniversar organizat de catre Poliția de Frontiera Romana cu ocazia implinirii a 158 de ani de existenta institutionala.

Liderul USR, Catalin Drula, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intoarca de urgența la Parlament legea avertizorilor de integritate: „In forma actuala, legea descurajeaza dezvaluirea actelor de corupție și risca sa lase Romania fara bani europeni".

Ministrul de Externe in exercitiu Teodora Genchovska le-a declarat miercuri jurnalistilor in Parlament ca Bulgaria va lua masuri impotriva discursului instigator la ura din Republica Macedonia de Nord, "cum am facut intotdeauna".