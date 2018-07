Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de consultanti care a lucrat la Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgenta (SPU) Iasi a prezentat, vineri, primele informatii legate de sumele necesare unei asemenea investitii. In prezenta ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, specialistii au aratat primele planse si detaliile…

- Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.…

- Am inceput anul cu promisiunile guvernantilor ca salariile medicilor se tripleaza si devin “ca afara”. I-am auzit pe multi, in frunte cu ministrul Sanatatii, spunand ca asta trebuie sa se reflecte si in calitatea ingrijirii pe care o primim, precum si in eradicarea unei mult prea inradacinate cutume…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea si Presedintele CNAS Razvan Vulcanescu au aprobat Ordinul comun care detaliaza modul de aplicare a noilor mecanisme de incheiere si de derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, reglementate prin OUG nr. 32/2018. Amintim ca prin aceasta Ordonanta…

- O tanara asistenta medicala in varsta de 27 de ani, nepoata ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a fost gasita decedata in locuinta sa, marti seara, potrivit unor surse din cadrul anchetei.Conform surselor citate, primele informatii de la fata locului ar indica o posibila sinucidere.Tanara, angajata…

- Demisie in bloc a celor 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. A demisionat și șeful secției, dr. Hadrian Borcea, in contextul plafonarii sporurilor și a recentelor proteste din sistemul sanitar și a anunțatei greve generale. Șeful secției, medicul Hadrian Borcea,…

- „Aventura” de 11 ani a Spitalului Municipal Bacau se apropie de final, iar in calea finalizarii lucrarilor mai stau cateva detalii birocratice, hotarari de Consiliu Local, Județean și, la final, de Guvern. Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a venit miercuri la Guvern, pentru a prezenta premierului Viorica Dancila propunerile pe tema salarizarii, dupa discutiile purtate in cursul acestei zile cu sindicatele din domeniu.Sorina Pintea a anuntat, la finalul discutiilor purtate miercuri cu reprezentanti…