Scandalul azilelor! Ciolacu i-a descoperit pe vinovați! „Condiţii de Evul Mediu” Premierul Marcel Ciolacu a facut noi declaratii despre azilele groazei si a cerut demiterea sefului Inspectiei Muncii. „Este a treia sedinta de Guvern in care discutam situatia din centrele pentru persoane varstnice, copii si persoane cu dizabilitati. Suntem la finalul controlului la nivel national, si deja exista date si fapte clare care ne obliga pe toti sa luam anumite decizii ferme. Exista o situatie de netolerat, judete unde s-au gasit centre fara autorizatie, care functionau clandestin, toate sub ochii functionarilor statului roman. Plus alte centre cu probleme grave, inchise sau cu activitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

