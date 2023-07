Consiliul Județean Ilfov, pe raza caruia se afla cele trei camine de batrani aflate acum sub ancheta, susține ca instituțiile din subordinea unui CJ nu au dreptul sa controleze camine private. “Ce putem noi face este sa monitorizam oamenii, dar doar in centrele in care acestia sunt dusi de noi. DGASPC Ilfov are niste centre care sunt in subordinea noastra, pe care le monitorizam, le controlam efectiv mereu”, a declarat Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. Motivul pentru care CJ Ilfov a trimis batrani in camine private este evitarea supraaglomerarii in caminele DGASPC. “Legea ne obliga sa nu avem…