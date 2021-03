Scandalul amenințărilor primite de Maia Morgenstern Scandalul amenințarilor primite de Maia Morgenstern Maia Morgenstern a primit recent un mail de amenințare semnat „partidul AUR”. In mesaj, actrița era amenințata ca atat ea, cat și familia sa, va fi supusa unor tratamente inumane. De asemenea, ca Teatrul Evreiesc și actorii de colo vor fi incendiați. Aceasta amenințare vine la scurt timp dupa ce Maia Morgenstern a fost protagonista unui alt episod șocant. Invitata la un eveniment alaturi de alți directori de teatru și instituții de cultura, actrița a primit o replica antisemita din partea unui alt participant. Sambata a publicat Maia Morgenstern,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Maia Morgenstern a publicat sambata, pe rețelele de socializare, un mesaj pe care l-a primit inainte de Paștele evreiesc, in care este amenințata cu moartea. Autorul mesajului preciza faptul ca urmarește sa incendieze Teatrul Evreiesc de Stat, impreuna cu toți actorii de acolo. „Sunteți o adunatura…

- Un tanar de 25 ani din București a fost condus la o secție de poliție și este cercetat in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern. Tanarul are afecțiuni psihice, potrivit g4media.ro. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la casa tanarului pentru a…

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca adresa de IP a autorului mesajului de amenințare transmis „din partea AUR” actriței Maia Morgenstern nu este cea reala, informeaza Digi 24 . Oamenii legii au verificat daca adresa de email folosita de autorul amenințarii este asociata cu conturi de pe rețelele de…

