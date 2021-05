Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern…

- Promovarea acestui proiect de lege nu ar fi fost posibila fara pașii decisivi facuți de Guvernul liberal in 2020. Pe parcursul mandatului meu la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor am acordat o atenție deosebita tehnologiilor 5G.

- Potrivit unei postari publicate, miercuri, de asociatie pe Facebook, de vreo 7 ani, CFR Infrastructura impreuna cu Alstom se chinuie sa configureze sistemele de centralizare si telecomunicatii pentru schimbarea macazurilor si semnalelor (evitarea coliziunilor intre trenuri) necesare circulatiei pe cei…

- Curtea de Conturi a efectuat control la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in anul 2019 Raportul a fost publicat recent pe portalul institutiei de control A fost verificat, inclusiv, Spitalul de Cai Ferate Constanta Curtea de Conturi a Romaniei a prezentat, in cadrul raportului…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a lansat in consultare publica proiectul de act normativ prin care se propune modificarea reglementarilor de lucru la casele de bilete si in tren, in vederea acordarii reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferata a studentilor, in conformitate…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a lansat in consultare publica proiectul de act normativ prin care se propune modificarea reglementarilor de lucru la casele de bilete si in tren, in vederea acordarii reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferata a studentilor, in conformitate cu…

- „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaste textul legii care spune ca nu se finanteaza imobiliarele in cadrul proiectelor pentru granturi PRODUCTIVE? Art 23, alin 5, OUG 130/2020, modificata. Apreciez determinarea publica a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a acorda in mod corect si…