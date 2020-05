Actrita Lori Loughlin, cunoscuta pentru rolul din serialul de televiziune ''Full House'', si sotul sau au acceptat sa pledeze vinovat la acuzatiile care le sunt aduse in Statele Unite conform carora au incercat sa obtina in mod fraudulos admiterea copiilor lor la Universitatea din California de Sud, au declarat joi procurorii federali, citati de Reuters. Loughlin, in varsta de 55 de ani, si sotul ei, designerul vestimentar Mossimo Giannulli, in varsta de 56 de ani, au fost de acord sa isi petreaca doua luni, respectiv cinci luni in inchisoare, in baza acordurilor incheiate la tribunalul…