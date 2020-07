Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, si-a exprimat, vineri, compasiunea fata de toti romanii care lucreaza sezonier in tara sa si care au fost afectati de criza COVID-19. Diplomatul a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre situatia lucratorilor romani din Germania. "M-au tulburat…

- Focarul de COVID-19 de la abatorului Tonnies din Germania, unde aproape 1.000 de romani s-au infectat cu noul coronavirus și au acuzat condițiile proaste de munca și de cazare, este tratat pe larg in presa din Germania, informeaza G4media. Der Spiegel titreaza pe prima pagina "Locul crimei Tonnies",…

- Situație dramatica in Germania, unde aproape 1000 de romani au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Un bilanț prezentat in urma cu puțin timp de Ministerul Afacerilor Externe menționeaza ca aceștia reprezinta doua treimi din numarul angajaților aflați la locul respectiv de munca. Este tragedie in Germania.…

- Armin Laschet, presedintele landului Renania de Nord-Westfalia, unde a fost identificat, la mijlocul saptamanii, un nou focar de COVID-19 intr-o fabrica de carne, a dat vina pe muncitorii romani si bulgari pentru noua criza medicala. Ambasada Romaniei la Berlin i-a cerut politicianului sa-si clarifice…

- Romanii și bulgarii sunt la originea unor focare de coronavirus din Germania, nu masurile de relaxare, spune Armin Laschet premierul landului Renania de Nord-Westfalia dupa aparitia noului focar de COVID-19. "Ce spune acest focar despre masurile de relaxare de pana acum?" a fost intrebat de…

- Scandalul a inceput in momentul in care mai mulți buzoieni i-au reproșat lui Comitet faptul ca este un inconștient, pentru ca infectat fiind a mers prin oraș. Comitet nu s-a lasat mai prejos și a facut un ”live” pe Facebook unde a inceput sa ii injure pe cei care il acuzau. Dupa ce a fost asaltat de…

- "Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din alta cauza. Urmarim in fiecare zi decesele, punctual, caz cu caz, și 80 la suta sunt pacienți care au comorbiditați, care ar fi murit oricum, care au un cancer terminal... Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. E…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Sanatatii informații privind lipsa de stocuri de materiale si echipamente medicale specifice si cine se face vinovat de ignorarea semnalelor de alarma emise de specialisti in contextul pandemiei globale.„In contextul actualei pandemii COVID-19,…