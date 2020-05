Scandalos - Un adolescent care a tâlhărit prin violență persoane ce scoateau bani de la bancomat, lăsat liber Un tanar de 16 ani este acuzat ca a talharit prin violenta doua persoane, imediat dupa ce acestea au scos bani de la bancomat, insa procurorii au decis ca el sa fie cercetat in stare de libertate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, in zilele de 13 si 21 mai, un barbat, respectiv o femeie, au reclamat faptul ca imediat dupa ce au retras bani de la bancomat au fost loviti si deposedati de sumele de bani.



Din investigatiile efectuate in cele doua cauze, a rezultat ca un tanar de 16 ani ar fi agresat cele doua persoane cu scopul de a le sustrage banii retrasi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

