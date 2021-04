Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca in Romania pensiile si salariul minim sunt foarte mici si, in general, nivelul saraciei este unul ingrijorator. "In Romania pensiile sunt foarte mici, salariul minim…

- Salariul președintelui Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, a crescut cu 25 la suta in anul pandemiei de coronavirus. Despre acest lucru a anunțat Calcio Finanza. Potrivit sursei, pentru sezonul 2019/2020, funcționarul sloven a ciștigat 2,19 milioane de euro, cu 450 de…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) a realizat in 2020, in plina pandemie, un profit net de circa 3,5 milioane de euro. Asta rezulta din analiza situatiilor financiare prezentate de societate Primariei Craiova si Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Ambele institutii au pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu…

- Lansarea internationala din acest weekend a productiei Warner Bros. ''Godzilla vs. Kong'' a stabilit un nou record in pandemie pentru un film de la Hollywood, un semn plin de speranta al revenirii iminente a prezentei publicului in salile de cinematograf, relateaza DPA. …

- Peste 140 de persoane din județul Dambovița sunt cercetate penal pentru inșelaciune, fals și fals in declarații, dupa ce au invocat ca sunt artiști afectați de pandemie și au cerut ajutoare de la stat. Prejudiciul calculat de polițiști este de 1,6 milioane de lei.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, la Congresul Blocului National Sindical, ca Romania va trebui sa se incadreze anul acesta intr-un deficit bugetar de 7%, acest lucru presupunand „extrem de multa moderatie” in privinta generarii de noi cheltuieli pentru buget si o crestere economica rapida,…

- Ion Țiriac se bucura de un succes rasunator in afaceri chiar și in aceste vremuri. Cate milioane de dolari a caștigat celebrul afacerist in timpul crizei sanitare? Mulți romani se afla la polul opus pe acest sector. Ion Țiriac, succes in afaceri chiar și in pandemie Pandemia nu a reușit sa-i dirijeze…

- Joe Biden vrea sa dubleze salariul minim - care a ramas neschimbat de la 24 iulie 2009 - cu scopul a scoate milioane de americani din saracie, printr-o initiativa ambitioasa care se afla deja pe biroul legiuitorilor si care s-ar putea dovedi o adevarata revolutie sociala pentru cei mai nevoiasi locuitori…