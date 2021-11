Stiri pe aceeasi tema

- Primarita comunei bihorene Brusturi, Livia Barlau, acuzata de tentativa la omor la adresa unui fost procuror, a fost trimisa in arest la domiciliu de Curtea de Apel Oradea, in timp ce sotul ei, Petrica Barlau, inculpat pentru aceeasi fapta, va ramane in spatele gratiilor.

- Seful suspendat al Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo ramane in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Decizia a fost pronuntata ieri de Oficiul Ciocana al Judecatoriei Chisinau, care a admis demersul procurorilor.

- Procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest la domiciliu, pe un termen de 30 de zile, pe numele șefului suspendat al Procuraturii Generale, Alexandru Stoianoglo, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Despre asta a anunțat procurorul desemnat pe caz de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP),…

- Procurorul general suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo, ramane in arest la domiciliu pentru urmatoarele 30 de zile. Magistrații Curții de Apel Chișinau au respins vineri, 15 octombrie, recursul depus de avocații lui Stoianoglo in acest sens, transmite ZdG. Aflat in arest la domiciliu pentru urmatoarele…

- Primarul de Trușeni arhitectul-șef și fostul-șeful al Intreprinderii Municipale, reținuți de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție vor mai sta inca 30 de zile in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de catre Instanța de Judecata, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. Suspecții…

- Șeful adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, invinuit intr-un dosar de imbogațire ilicita, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau cu sediul la Ciocana.

- Primarița de la Trușeni și fostul șef al Intreprinderii municipale, ambii reținuți intr-un dosar de corupție, au fost plasați in arest la domiciliu. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Curtea de Apel. Arhitectul-șef, reținut in dosarul de corupție la Primaria Trușeni, a fost plasat in arest…

- Fostul sef al IGP, Alexandru Pinzari, ramane in continuare in arest la domiciliu, au decis magistratii Curtii de Apel, dupa ce procurorii au contestat decizia de modificare a masurii preventive.