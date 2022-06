Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani din Vaslui a trecut printr-un adevarat cosmar. A fost muscat si umilit de mama lui, dupa ce, in urma cu trei ani, baiatul a fost batut ingrozitor de femeie si filmat de partenerul ei.

- Soferita de 28 de ani din judetul Iasi care a ucis o fetita de 4 ani, dupa ce s-a urcat la volan fara sa detina permis de conducere, a scapat „ieftin”, deocamdata. Pana la decizia finala din cazul ei. Ea a fost plasata in arest la domiciliu, desi procurorii au cerut arest preventiv. Se grabea […] The…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarile Avocatului Poporului si USR in legatura cu Legea privind comunicatiile electronice, prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica cu resurse IP au obligatia sa sprijine organele de aplicare a legii si organele cu atributii…

- In urma cu scurt timp, magistratii Curtii de Apel Constanta au pronuntat o noua hotarare in legatura cu Regulamentul de acces in Zona Peninsulara a orasului Judecatorii au respins recursul declarat de agentii economici din Peninsula pentru suspendarea regulamentului.Decizia a fost luata in dosarul 7946…