Scandalos! Doi elevi minori, de 14 și 12 ani, au întreținut relații intime la școală! Ancheta de amploare intr-o școala din Maramureș, unde doi minori au intreținut relații intime chiar in incinta unitații de invațamant. Incidentul a avut loc intr-o școala din orașul Ulmeni și a fost mușamalizat de conducerea unitații. Conducerea școlii a incercat sa ascunda incidentul Cei doi protagoniști sunt un baiat de 14 ani și o fata […] The post Scandalos! Doi elevi minori, de 14 și 12 ani, au intreținut relații intime la școala! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

