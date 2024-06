Stiri pe aceeasi tema

- El Nino, fenomenul meteorologic natural care s-a adaugat procesului de incalzire a climei si a facut din 2023 anul cel mai calduros din istoria masuratorilor, a ajuns la final, deschizand calea spre revenirea probabila in urmatoarele luni a ciclonului opus, La Nina, sinonim cu temperaturi mai scazute…

- Departamentul Muncii al SUA a dat in judecata gigantul auto sud-coreean Hyundai Motor, o fabrica de piese auto si un recrutor de forta de munca, pentru utilizarea ilegala a muncii copiilor in Alabama, transmite Reuters.Plangerea, depusa saptamana trecuta la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din…

- Vizita secretarului de stat american la Chișinau da peste cap spațiul aerian al Republicii Moldova. Astfel, pana la ora 21:00, se interzic zborurile de aviație generala, elicoptere, baloane cu aer cald, parapante, inclusiv utilizarea aparatelor de zbor fara pilot in Sectorul 1 al TMA Chișinau. Autoritatea…

- „Tot mai multe companii americane isi indreapta atentia catre Romania pentru investitii. M-am intalnit astazi cu delegatia Departamentului pentru Comert al Statelor Unite ale Americii condusa de Cynthia Aragon, Director Executiv al Advocacy Center, pentru a discuta despre consolidarea colaborarii bilaterale…

- Țara care a devenit cel mai mare furnizor de piese de schimb pentru avioanele rusești Piese de aeronave in valoare de aproape 2 miliarde de dolari au fost importate in Rusia din strainatate in 2023, iar cele mai multe dintre ele - aproape 1,5 miliarde de dolari - ar fi fost expediate din Gabon, potrivit…

- „Exista o tendința ingrijoratoare de incetinire a ritmului de angajare in IT-ul romanesc” – se arata intr-un studiu al cercetatorilor Universitații Babeș-Bolyai. In SUA, companiile continua valul de disponibilizari in contextul dezvoltarii inteligenței artificiale (AI).

- Guvernul vrea sa schimbe regulile pentru companiile de ridesharing printr-o ordonanta de urgenta, care va duce la reducerea drastica a numarului celor care fac transport alternativ. Regulile pentru companiile care fac transport alternativ s-ar putea schimba de saptamana viitoare daca ordonanta de urgenta…