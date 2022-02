Stiri pe aceeasi tema

- La Agenția Naționala pentru Investiții in Sanatate funcționarea instituției este finanțata cu 5 milioane de euro și consultanța cu 25 de milioane de euro, potrivit PNRR-ului negociat de pe vremea cand ministru al Sanatații era din USR. Actualul ministru,

- Intrebat la Antena 3, marti seara, daca legat de PNRR a gasit lucruri ciudate cu privire la ce s-a negociat, Alexandru Rafila a declarat ca in primul rand nu a avut acces la documentele acestui program. ”Am gasit si noi destul de multe lucruri ciudate. In primul rand, ca nu am avut acces la documentele…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat marți seara, la Antena 3, ca a gasit o serie de „lucruri ciudate” și de nereguli in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intocmit de minister, aratand ca valoarea consultantei prevazute in buget este, de multe ori, mai mare decat valoarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca a sesizat Corpul de control al prim-ministrului ca urmare a unei descoperiri șocante in partea de PNRR care ține de minister. Astfel, dincolo de faptul ca nimeni din Ministerul Sanatații nu știa nimic despre PNRR, s-a descoperit un proiect in valoare…

- „Centrele de evaluare Covid, rol esențial pentru prevenirea spitalizarilor și deceselor” Dr. Viorel Enache, președinte al Comisiei pentru Sanatate a Consiliului Județean Argeș, anunța ca a fost aprobata Hotararea de Guvern privind inființarea centrelor de evaluare Covid. „Astfel, PSD a realizat un obiectiv…

- Ministrul susține, practic, intr-un interviu acordat unui post TV, ca cei 8 milioane de romani care s-au vaccinat pana acum anti-COVID reprezinta aproximativ 50% din populație, subliniind ca, de fapt, milioane de persoane sunt plecate la munca in strainatate, iar populația rezidenta din Romania este…

- Medicul microbiolog, Alexandru Rafila, va fi al șaselea ministru al Sanatații din timpul pandemiei. Acesta a explicat, in cursul serii de marți, cum anticipeaza desfașurarea evenimentelor din Sanatate. Potrivit deputatului PSD, certificatul verde ar trebui introdus obligatoriu doar intr-o anumita situație,…