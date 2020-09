Scandalos! Cine este magnatul din imobiliare care vrea să dea lovitura vieții cu ajutorul Parlamentului O noua lovitura de proporții se pregatește pe piața imobiliara din Romania. Unul dintre cei mai bogați romani vrea sa dea lovitura vieții cu ajutorul Parlamentului. Terenurile statului, pe langa faptul ca au cea mai buna poziționare din orașe, au ramas și cele mai avantajoase in privința achiziționarii de catre investitori. Citește continuarea AICI - Scandalos! Cine este magnatul din imobiliare care vrea sa dea lovitura vieții cu ajutorul Parlamentului! Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei…

- "USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea…

- Premierul Ludovic Orban a spus, in Parlament, miercuri, ca Romania are un plus de peste 7.000 de angajați in comparație cu inceputul anului, in ciuda faptului ca Romania a fost doua luni in stare de urgența, iar apoi a intrat in stare de alerta. Marcel Ciolacu l-a contrat de la tribuna Parlamentului…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in Parlament planurile Guvernului Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a prezentat în fata Parlamentului planurile Guvernului pentru deschiderea noului an scolar si pentru desfasurarea în bune conditii a alegerilor locale din luna septembrie. De celalata…

- Guvernul a decis, la finele lunii aprilie, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din fondul de rezerva bugetara, cu suma de 16,5 milioane lei, destinata acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova. In acest scop, Ministerul Sanatatii…

- Summitul-maraton de la Bruxelles s-a incheiat, in cele din urma, cu un acord. Au aparut deja și primele comentarii ale presei internaționale cu privire la acest subiect. Pare-se ca Franța și Germania au dat lovitura. „Aprobarea planului a marcat un triumf pentru Germania și Franța“. Care este motivul,…

- Conform planului anuntat de cateva saptamani bune, Grecia trece la faza 2 a liberalizarii turismului – din 1 iulie se va putea calatori spre insule si relua cursele aeriene spre Creta, Rhodos, Corfu, Santorini si celelalte insule. In total, de la 1 iulie, 27 aeroporturi vor fi redeschise traficului…

- Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege privind ridicarea starii de urgenta pe 10 iulie, ce va fi urmata de o perioada de tranzitie de 4 luni in care raman posibile restrictii, informeaza AFP.Data fiind ameliorarea conditiilor sanitare in Franta, 'nu se justifica prelungirea…