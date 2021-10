Stiri pe aceeasi tema

- INSP: 92 % din romanii care au murit de COVID in ultima saptamana nu erau vaccinați 92% din decesele asociate COVID din ultima saptamana s-au inregistrat la persoane nevaccinate, arata datele Institutului Național de Sanatate Publica. In saptamana 20 – 26 septembrie, 38,9% din totalul cazurilor s-au…

- Anunț de ultima ora pentru romanii care s-au vaccinat impotriva Covid-19. Premierul Romaniei, Florin Cițu, are un mesaj foarte clar. Ce se intampla in orașele carantinate, daca ai certificat verde. Mesaj major pentru romanii vaccinați Prim-ministrul Florin Cițu vine cu precizari legate de deplasarile…

- Romanii care vor sa calatoreasca in oricare dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene trebuie sa prezinte la intrarea in tara de destinatie certificatul digital european care atesta fie vaccinarea, fie rezultatul negativ al unui test RT-PCR, fie trecerea prin boala. Incepand de vineri, adeverintele…

- Foarte multi romani nevaccinati incearca sa fenteze autoritatile de la frontiera cu documente false. Acestia fie spun ca vin din Bulgaria, fie prezinta certificate false de vaccinare, de testare sau de trecere prin boala. Situatia este intalnita la toate punctele de trece a frontierei, precum si…

- Romanii nevaccinati prefera sa infunde puscaria decat sa stea in carantina. Aceasta este concluzia la care au ajuns autoritatile de frontiera care zilnic se confrunta cu romani care nu vor sa stea in izolare si, desi se intorc din tari aflate in scenariul rosu, prefera sa prezinte la vama documente…

- Pe de alta parte, mai mult de un sfert dintre romani spun ca nu s-ar simți in siguranța la o manifestare cu mulți participanți, chiar daca toți ar fi vaccinați. Inca o data, comunicarea autoritaților privind eficiența vaccinarii pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-CoV-2 se dovedește deficitara.…

- Cand primesc romanii a treia doza de vaccin anti-Covid? Este intrebarea care sta pe buzele multora, iar raspunsul vine de la coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghita a explicat ca strategia este ca tot mai multi oameni sa se vaccineze cu schema completa pentru COVID-19,…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atentia ca nu este de glumit cu varianta Delta de Covid-19. Lucrurile sunt atat de serioase, incat specialistii le-au transmis sa poarte masca de protectie chiar si oamenilor vaccinati. Ce trebuie sa mai faca persoanele imunizate? Sa pastreze distanța sociala…